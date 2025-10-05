La vivienda protegida, la asignatura pendiente en la ciudad: menos de 200 en la última década

Pontevedra presenta una escasa oferta de viviendas públicas. Apenas se han entregado en la última década 132 construidas en Valdecorvos, si bien la Xunta tiene en la actualidad en marcha la ejecución de otras 300 en ese mismo barrio, así como en los terrenos de la antigua Tafisa o en A Parda. Se trata de paliar, en parte, el déficit en este tipo de pisos, cuya demanda no deja de crecer. A día de hoy están inscritos en el Rexistro de Demandantes un total de 1.385 familias que buscan un inmueble público, un 56% más que hace un año.

Con ese frente en vías de mejorar, la asignatura pendiente en la ciudad en materia residencial es el de la vivienda protegida. Con un impulso notable del sector de la construcción en los últimos meses, con promociones en A Parda, Tafisa e incluso en el corazón de la ciudad, entre otras ubicaciones, la inmensa mayoría de esos nuevos edificios corresponden al mercado libre, cuyos precios rondan en ocasiones los 3.000 euros por metro cuadrado o incluso más.

El Ministerio de la Vivienda ha publicado esta semana el balance oficial de compraventa en el primer semestre del año. Según esos datos, en la ciudad han cambiado de manos 394 hogares, pero solo 11 contaban con algún tipo de protección, menos del 3%. Ese porcentaje se repite casi de forma invariable desde hace al menos una década. Desde 2015 hasta ahora, el ministerio contabiliza 6.898 compras de viviendas en la ciudad, pero solo 177 contaban con algún tipo de protección, el 2,5%.

Además, también se constata un descenso en el volumen de compra de pisos sin estrenar, apenas 57 en lo que va de año. En toda la comarca se vendieron 864 pisos pero solo 89 eran nuevos.

Y en materia de protección, si Pontevedra presenta unos datos muy escasos, en el resto de la comarca las cifras son prácticamente simbólicas. En Sanxenxo, el otro gran foco inmobiliario de la ría, este año el ministerio cita 165 compras, 23 de ellas de pisos nuevos, pero ninguno era protegido. En Marín son dos de los 111 inmuebles adquiridos y la cifra es cero en el caso de Poio, tras 64 operaciones entre enero y junio. Llama la atención el caso de Moraña, que en 2025 registró 14 operaciones y cuatro de ellas corresponden a viviendas protegidas.

Obras de una cooperativa de viviendas en Tafisa / G. Santos

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, tiene en marcha la ejecución de 300 nuevas viviendas de promoción pública (253 en Valdecorvos, 53 en Ernestina Otero y once en As Devesas) que estarían finalizadas en 2028, con una inversión total de 60 millones de euros, según los datos aportados por la conselleira María Martínez Allegue. Pero también quiere activar el apartado de la protección, y para ello ya activó un Proxecto de Interese Autonómico (PIA) en un terreno de más de 20 hectáreas entre San Mauro, A Parda y O Marco, que permitirá construir 2.040 viviendas en un terreno de 215.000 metros cuadrados. El 80% de estas viviendas (unas 1.600) tendrán algún tipo de protección, aunque de promoción privada, y alrededor de 400 serán de promoción pública directa de la Xunta. Quedaría apenas medio centenar para el mercado libre.

El proyecto respeta un corredor central verde alrededor de un arroyo, con 72.300 metros cuadrados (un tercio del total) a espacios libres y zonas verdes, y 26.000 metros cuadrados a equipamientos públicos. Las alturas de los edificios oscilarán entre bajo más tres y bajo más seis plantas. Contará con 25 bloques de edificios que dispondrán de una gran plaza central, más de 2.000 árboles respetando la vegetación del entorno del río que atraviesa la zona, 550 plazas de aparcamiento público y mobiliario urbano e iluminación sostenibles.

Además, se tramitan ayudas a cooperativas, que se suman a la ya otorgada a «Andares do Lérez», y que constituirá una aportación de cerca de un millón de euros para dos inmuebles de nueva construcción en la zona de Tafisa. Una de ellas recibió medio millón de euros para una promoción en Ernestina Otero, y otra más de 400.000 euros. En el caso de «Andares do Lérez» son 56 los pisos de Protección Autonómica (VPA) los proyectados en Tafisa, de tres y cuatro habitaciones, con terraza, garaje y trastero con precios que van desde algo más de 167.000 euros (de unos 109 metros cuadrados) hasta algo más de 202.000 euros (de unos 164 metros cuadrados). El plazo de ejecución es de dos años más otros seis meses para la entrega de los pisos por los diferentes trámites a completar. Impulsores de este tipo de fórmulas señalan que no hay más cooperativas por «falta de suelo y las pocas parcelas que hay son prohibitivamente caras».

Las cooperativas, la fórmula más habitual

La fórmula de la cooperativa de viviendas es la más habitual para edificar pisos protegido, ya que permiten acceder a un piso a un precio «muy por debajo del mercado libre», por lo que «hay una demanda social enorme, sobre todo de gente joven».Todas las promociones de este tipo en marcha están proyectadas en terrenos reservados para vivienda protegida, aunque este tipo de construcciones se pueden llevar a cabo en cualquier tipo de suelo urbanizable.Esto se debe a que el régimen de cooperativa de viviendas solo es rentable en terrenos reservados para vivienda protegida.

Esto obliga a los socios a cumplir ciertos requisitos relacionados con su situación económica, pero también abarata sustancialmente el coste de la obra.Los planes de la Xunta para activar el mercado de la vivienda protegida en Pontevedra se podrían extender a otros municipios próximos y ya se trabaja en la posibilidad de poner en marcha otro PIA en Marín, pendiente de un estudio de viabilidad.En cambio, en Poio no hay previsiones a corto plazo, aunque a la conselleira le «gustaría», porque no todos los municipios disponen de suelo urbano consolidado» de titularidad municipal donde se pueda construir. Sí lo hay en Sanxenxo con la próxima cesión de una parcela para construir vivienda pública».