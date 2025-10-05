Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilaboa y Mabel Lozano, en contra de la trata

Acto con Mabel Lozano. | FdV

Acto con Mabel Lozano. | FdV

El Concello de Vilaboa, en colaboración con el Ministerio de Igualdad y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), acogió el viernes una jornada de sensibilización contra la trata de personas y la explotación sexual con la cineasta y activista Mabel Lozano, autora de documentales de referencia sobre esta problemática social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents