Vilaboa y Mabel Lozano, en contra de la trata

El Concello de Vilaboa, en colaboración con el Ministerio de Igualdad y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), acogió el viernes una jornada de sensibilización contra la trata de personas y la explotación sexual con la cineasta y activista Mabel Lozano, autora de documentales de referencia sobre esta problemática social.