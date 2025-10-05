Tres ilustradoras ofrecen talleres creativos a niños en ‘Pontevedra Debuxada’

El Pazo da Cultura acogió ayer una nueva sesión de ‘Pontevedra debuxada’, un taller de ilustración para niños de 6 a 12 años para acercar la ciudad a la mirada de los más pequeños. Se trata de un proyecto que ofrece a los niños la oportunidad de descubrir Pontevedra de una manera diferente. Tras la primera sesión de hace una semana en la Plaza de Abastos, el Pazo da Cultura acogió ayer el segundo taller y el día 11 será en el Edificio Castelao, de 11.30 a 13.30 horas.

Las tres protagonistas de los monográficos son Aida Alonso, quien fue autora del cartel de la vigésimo segunda edicion del Salón do Libro de Pontevedra; Natalia Umpiérrez, diseñadora gráfica que trabajó en proyectos internacionales como la galardonada pieza audiovisual Unicorn Wars; y Paula Cheshire, dibujante de cómics y nominada al Premio Follas Novas de este año 2025.