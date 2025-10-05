Un tesouro inmaterial que corre o risco de desaparecer
As Xornadas de Onomástica Galega celebradas no Museo de Pontevedra, a Real Academia Galega reuniu a studosos da talasonimia e traballadores do mar que custodian na súa memoria nomes de cons, cantís, abras, concheiros ou fondos mariños, Chama á recollida dos nomes propios do mar de transmisión oral.
O litoral galego constitúe un patrimonio natural, social e económico que define unha parte ben importante do país, mais tamén é o hábitat do gran tesouro inmaterial que conforman os milleiros de nomes propios que distinguen, en ocasións dende tempos inmemoriais, cantís, abras, cons, petóns, concheiros ou mesmo fondos mariños. Nomes tradicionais, na auga e na beiramar, que cómpre recoller canto antes na voz dos vellos informantes que os empregaban decote, antes da profunda transformación do sector pesqueiro, para localizaren zonas ricas en peixe ou perigos que evitar na navegación.
A Real Academia Galega salientou a urxencia desta tarefa na apertura da X Xornada de Onomástica Galega, que dedica a este patrimonio cultural. O encontro, aberto ao público, reúniu onte no Museo de Pontevedra especialistas no estudo da talasonimia e xente traballadora do mar, como o patrón maior José Benito Rodríguez Álvarez Tito o Chirro e Lucía López Lires, axente do Servizo de Gardacostas de Galicia e antes mariscadora.
A secretaria da Real Academia Galega, Ana Boullón, e a académica correspondente Luz Méndez, coorganizadoras da cita, interviñeron na mesa inaugural xunto a María Ángeles Tilve, directora do Museo, e Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación. «Con este encontro queremos recoñecer e visibilizar traballos de recollida de gran calidade que se están a facer e que poden servir de inspiración a outras persoas. Tamén é un recoñecemento aos mariñeiros, ás mariscadoras, aos percebeiros xa retirados que gardan na súa memoria os talasónimos tradicionais, que cumprían as funcións que hoxe realizan tecnoloxías coma a do GPS», lembrou Ana Boullón. «Se as fontes orais son relevantes en calquera estudo de microtoponimia, moito máis o son no caso dos nomes propios do mar. Como non designan propiedades privadas que deban ser rexistradas no catastro, como sucede en terra coas leiras ou chousas, carecen adoito de tradición escrita», engadiu Luz Méndez.
Por iso a investigadora Helena Domínguez, estudosa do caso da Illa de Arousa e relatora do encontro, insiste en que os esforzos deben centrarse agora na recollida de campo, mentres sobreviven as últimas xeracións de informantes que accederon ao caudal toponímico mediante a transmisión oral. «Eu teño feito recollidas que son xa irrepetibles porque as fontes morreron. Precisamos xente con gana de recoller nomes e ben preparada para facelo, que saiba preguntar e conversar coa xente maior», coincide Xosé Lois Vilar, director da Sección de Arqueoloxía e Historia do Instituto de Estudos Miñoráns é referente na recollida da toponimia e a talasonimia do Val Miñor, que participará na xornada compartindo estratexias para a difusión deste ben cultural.
Se os estudos de talasonimia despegan, han darlle «moitas alegrías á lingüística galega», augura Helena Domínguez. «Os nomes do mar teñen moito que mostrarnos en canto a substratos lingüísticos, procedementos morfolóxicos e sintácticos, dialectoloxía e léxico aínda non rexistrado nos dicionarios», detalla.
O programa da xornada incluiu unha ollada á cartografía histórica guiada pola profesora da Universidade de Santiago de Compostela María Ángeles Piñeiro Antelo, que realizou un repaso dos máis relevantes traballos centrados neste tipo de documentación como instrumento para o estudo da variación dos nomes do litoral galego ao longo do tempo. Canto á actualidade, a especialista en análise xeográfica rexional recoñece que a toponimia mariña recibe menos atención ca terrestre na cartografía oficial.
Canto ás fontes orais, propón traballar con grupos de mariñeiros e de mariscadoras maiores de setenta anos e buscar especialistas nos diversos oficios do mar e nas distintas zonas de pesca e marisqueo. Sinalou que outra fonte fundamental son os cadernos de marcas, que conteñen anotacións manuscritas dos mariñeiros e permiten acceder a unha gran riqueza de nomes, parte deles rexistrados só nesas páxinas que se adoitaban agochar coma tesouros e transmitir familiarmente, porque conteñen información para se orientar e localizar boas zonas de pesca.
O encontro rematou cunha actuación do músico Xurxo Souto cunha intervención titulada ‘A ruta de Ulises Fingal’, en referencia ao pseudónimo literario do pintor do mundo mariño Urbano Lugrís.
