Los sindicatos cifran en un 70% el seguimiento de la huelga médica

Los sindicatos Omega y Simega, convocantes de la huelga de médicos del pasado viernes, cifraron ayer en un 70% el seguimiento en el Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), similar al de Vigo y por encima del registrado en Santiago, A Coruña y Ferrol. Califican de «éxito esta jornada de paro para exigir un estatuto propio y recuperar la calidad asistencial en Galicia».

Por su parte, el Sergas sitúa la huelga en los hospitales de Montecelo y Provincial en un 59% entre los facultativos que podían secundar la movilización. Según sus datos, en los turnos de mañana y tarde en ambos centros tendrán que trabajar 619 médicos, pero 60 tenían ausencia justificada y otros 231 estaban sujetos a los servicios mínimos, por lo que eran 328 los que podían ir a la huelga. De ellos, lo hicieron 193, es decir, casi seis de cada diez.