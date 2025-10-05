Raxó se incorpora a la red de comedores escolares de Poio

El Concello de Poio ha renovado el convenio de colaboración con las ANPAS de los centros educativos para la financiación de los comedores escolares. Este curso, además, el servicio se amplía al CEIP de Espedregada, en Raxó, sumándose así a los colegios de Isidora Riestra, Chancelas y Lourido.

El alcalde, Ángel Moldes, y la concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, mantuvieron esta semana una reunión con representantes de las ANPAS, a las que agradecieron el trabajo y la implicación que muestran en la gestión de un servicio que es esencial para muchas familias del municipio.

Moldes recordó que desde marzo las ayudas que el Concello de Poio paga por niño y menú se incrementaron a dos euros, «lo que se traduce en un ahorro aproximado de 42 euros al mes para cada familia», según los cálculos municipales. «Se trata de una ayuda significativa que garantiza que todas las familias que precisen hacer uso de este servicio puedan acceder a él en igualdad de condiciones», explicó.

En la actualidad, son más de 150 los niños que hacen uso de alguno de los cuatro comedores escolares que están funcionando en los colegios de Poio, una cifra que varía a lo largo del curso segundo las necesidades de cada familia. El año pasado, el Concello destinó alrededor de 30.000 euros a estas ayudas.

«Para nosotros es una prioridad apoyar todas aquellas medidas e iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias», destacó el alcalde. En este sentido, también puso en valor otras acciones impulsadas por el Concello a lo largo del año, como los Espazos Concilia, que ofrecieron más de mil plazas durante el verano, las bonificaciones en el IBI para familias numerosas, o la reciente puesta en marcha de la unidad de atención temprana, que ofrece terapias gratuitas para menores de 6 años. Además, destacó la creación de nuevas áreas de ocio, zonas deportivas, así como las escuelas deportivas municipales.

«Sabemos que las familias precisan servicios, recursos y apoyo para vivir mejor. Nuestro compromiso es seguir trabajando para hacer de Poio un ayuntamiento dinámico, con futuro y pensado para ellas», concluyó el alcalde.