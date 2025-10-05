Un pulpo de diez kilos y medio causa sensación en el Mercado

«No es fácil encontrar un pulpo de diez kilos y medio, nada fácil», explica Santi Cachadas, vendedor del Mercado, sobre el ejemplar que ayer fue toda una atracción en su puesto.

Desde primera hora recibió llamadas para interesarse por el ejemplar, especialmente de profesionales de la hostelería, pero también particulares que buscan pulpos grandes para congelar.

El pulpo no ha sido, con todo, el récord de la semana, que lo ostenta un bogavante. «El pasado miércoles tuvimos uno que superaba los seis kilos, en concreto 6,8 kilos», refiere el vendedor, «que me dijeron que rondaría los 80 o 90 años».

El interés por estos grandes ejemplares no es casual. «Hay mucha gente que dice que el pescado, cuanto más grande, mejor sabor tiene», señala Cachadas.