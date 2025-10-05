Premio Eduemprende a alumnos del IES Chan do Monte por un «armario virtual»

Alumnos de Formación Profesional del IES Chan do Monte de Marín han resultado ganadores del primer premio Eduemprende de la Consellería de Educación en la categoría de ciclos de grado medio, al idear la aplicación ‘Armony-Outpick’, un «armario virtual con el que los usuarios pueden cargar las prendas de su propio armario y pedir el outfit más adecuado para cada día, que muestra cómo quedaría puesta», según indican sus creadores.

Son los alumnos de Sistemas Microinformáticos e Redes Iago Fontenla, Palmira Gómez, José Manuel Piñán y Fátima el Gad, coordinados por la profesora Eva Álvarez.

En segundo lugar de la misma categoría quedó el proyecto ‘Arrumaco’ del CIFP Montecelo de Pontevedra, que consiste en la creación de un servicio de lectura y préstamo de libros a personas hospitalizadas de todas las edades.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participó el viernes en el acto de entrega de los premios de los certámenes Atrévete a ter unha idea y Eduemprende Idea a un total de 137 alumnos de 16 centros educativos. Concretamente, se premió a 119 estudiantes de diez colegios e institutos de Primaria y Secundaria del primer concurso y a 18 alumnos de seis centros de Formación Profesional del concurso Eduemprende Idea promovido junto con la Consellería de Emprego

Estos programas, enmarcados en el Plan Eduemprende de la Xunta, son «muy importantes porque fomentan la creación de ideas. El mundo avanza porque hay ideas, por lo tanto, el impulso de la cultura del emprendimiento en la infancia y en la adolescencia es fundamental para hacer una sociedad mejor», dijo Román.