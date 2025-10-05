Premio Eduemprende a alumnos del IES Chan do Monte por un «armario virtual»
La aplicación recrea cómo queda la ropa | En segundo lugar quedó el CIFP Montecelo
Alumnos de Formación Profesional del IES Chan do Monte de Marín han resultado ganadores del primer premio Eduemprende de la Consellería de Educación en la categoría de ciclos de grado medio, al idear la aplicación ‘Armony-Outpick’, un «armario virtual con el que los usuarios pueden cargar las prendas de su propio armario y pedir el outfit más adecuado para cada día, que muestra cómo quedaría puesta», según indican sus creadores.
Son los alumnos de Sistemas Microinformáticos e Redes Iago Fontenla, Palmira Gómez, José Manuel Piñán y Fátima el Gad, coordinados por la profesora Eva Álvarez.
En segundo lugar de la misma categoría quedó el proyecto ‘Arrumaco’ del CIFP Montecelo de Pontevedra, que consiste en la creación de un servicio de lectura y préstamo de libros a personas hospitalizadas de todas las edades.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participó el viernes en el acto de entrega de los premios de los certámenes Atrévete a ter unha idea y Eduemprende Idea a un total de 137 alumnos de 16 centros educativos. Concretamente, se premió a 119 estudiantes de diez colegios e institutos de Primaria y Secundaria del primer concurso y a 18 alumnos de seis centros de Formación Profesional del concurso Eduemprende Idea promovido junto con la Consellería de Emprego
Estos programas, enmarcados en el Plan Eduemprende de la Xunta, son «muy importantes porque fomentan la creación de ideas. El mundo avanza porque hay ideas, por lo tanto, el impulso de la cultura del emprendimiento en la infancia y en la adolescencia es fundamental para hacer una sociedad mejor», dijo Román.
- Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza
- El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas
- «El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»
- La XIX Fiesta del Pulpo se celebra el sábado en Pontevedra