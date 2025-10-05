El PP denuncia que «solo 2 policías nacionales protegen a 77 mujeres»

La concejala y senadora del PP Pepa Pardo se ha reunido con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) para abordar las principales deficiencias, tanto de recursos humanos como materiales, que padecen en los últimos años en Pontevedra. Pardo denuncia que «solo dos agentes de la Policía Nacional están destinados a la protección de 77 mujeres en riesgo medio o alto del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Las víctimas no tienen que padecer las consecuencias de un Gobierno incompetente».

Pardo demanda al Ejecutivo central la creación de la Sección Especializada de Violencia sobre la Mujer en la capital de la provincia, al igual que lo ha hecho la Xunta de Galicia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para mejorar la atención de las víctimas. «El Gobierno se niega e incumple uno de los compromisos firmados en el pacto de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y el BNG, lo que demuestra que el Bloque es un cero a la izquierda en Madrid».

Por todo ello, el PP de Pontevedra ha vuelto a «exigir que, con carácter urgente, se dote de más medios humanos y materiales a la Policía Nacional para garantizar el orden público, además de reivindicar y exigir la creación de la Sección Especializada de Violencia sobre la Mujer en Pontevedra».