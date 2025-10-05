Pontevedra 2-1 Talavera de la Reina: Pasarón vuelve a sonreír

Las sonrisas inundan de nuevo las gradas de Pasarón. El Pontevedra, a la tercera, deja la victoria en su casa ante un Talavera que le dio bastantes problemas, sobre todo después del descanso.

El pitido inicial trajo consigo un inicio plano y sin grandes ocasiones, donde la clásica fase de tanteo se alargó notablemente. Víctor Eimil, un puñal por banda, era el único jugador que generaba cierto desequilibrio con un juego más propio de un carrilero que de un lateral puro. El villalbés sirvió un par de centros que no encontraron rematador antes del paso al frente de los granates. Con el paso de los minutos, los locales fueron encerrando a su rival y mostrando más juego por dentro. Yelko Pino, con la libertad de un enganche, buscaba las fracturas en la zaga manchega y tras un intento previo de Tiago, rompieron el empate. El capitán filtró un balón al portugués al balcón del área, quien con una leve condución abrió el juego para Alain. Allí estaba el '6' que con una calma sorprendente, pegó al poste largo para batir a Jaime González. Los blanquiazules quisieron reponerse con rapidez del gol. Pitu, primero, y Di Renzo, después, probaron suerte desde la frontal con dos tiros que Marqueta repelió. En el descuento, la grada de Pasarón cantó el gol de Vidorreta después de un cabezazo de Alain al poste. El asistente levantó el banderín y pese a la esperanza de los 2695 asistentes en que el videoarbitraje reconsiderase su veredicto, González Páez ratifico la decisión del linier.

El equipo de Diego Nogales volvió del descanso completamente cambiado: mismos jugadores, pero un mayor riesgo afán de ser protagonistas con balón. Víctor Eimil tentó a la suerte con una patada a la cabeza fortuita que el Talavera pidió revisión y la decisión se mantuvo. Posible roja perdonada al Pontevedra. La buena segunda mitad visitante terminó trayendo sus frutos. Marqueta salvó el primer gran aviso con un testarazo de Sergi Molina, si embargo, a la segunda volvió el empate al feudo granate. Un centro perfecto de Valen Gómez desde la derecha que encontró en la cabeza de David Cuenca, recién ingresado al campo, a su rematador, libre de marca en el segundo poste. La réplica llegó en las botas de Abelenda, que con un zurdazo, algo afortunado al pasar por debajo de las piernas del central, adelantó de nuevo a los suyos en el luminoso en la primera que tuvieron los de Rubén Domínguez desde el tanto albiazul.