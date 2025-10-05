Plazo para solicitar las subvenciones para las agrupaciones musicales
La Diputación mantiene abierto hasta el próximo día 10 el plazo para solicitar la nueva línea de ayudas destinadas a las agrupaciones y grupos musicales sin ánimo de lucro que se dedican a promover, difundir y practicar este arte. Las subvenciones están dotadas con 200.00 euros y los destinatarios podrán usar los recursos para adquirir y comprar instrumentos y vestuario.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza
- El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas
- «El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»
- La XIX Fiesta del Pulpo se celebra el sábado en Pontevedra