Plazo para solicitar las subvenciones para las agrupaciones musicales

La Diputación mantiene abierto hasta el próximo día 10 el plazo para solicitar la nueva línea de ayudas destinadas a las agrupaciones y grupos musicales sin ánimo de lucro que se dedican a promover, difundir y practicar este arte. Las subvenciones están dotadas con 200.00 euros y los destinatarios podrán usar los recursos para adquirir y comprar instrumentos y vestuario.

