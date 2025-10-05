El Pazo Provincial se ilumina hoy en el Día contra la Meningitis
El Pazo Provincial se iluminará en verde esta noche con motivo del Día Mundial contra la Meningitis. La medida se prolongará desde hoy a las 20,30 horas hasta mañana a las 7,30, en lo que busca ser un gesto de solidaridad y compromiso con las personas que sufre esta dolencia y sus familias.
