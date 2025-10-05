Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Pazo Provincial se ilumina hoy en el Día contra la Meningitis

El Pazo Provincial se iluminará en verde esta noche con motivo del Día Mundial contra la Meningitis. La medida se prolongará desde hoy a las 20,30 horas hasta mañana a las 7,30, en lo que busca ser un gesto de solidaridad y compromiso con las personas que sufre esta dolencia y sus familias.

