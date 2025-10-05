Marín vive hoy uno de sus días grandes con la Danza de Espadas de San Miguel

Marín celebra la tradición de la Danza de Espadas que organiza cada año el Padroado de San Miguel con el apoyo institucional del Concello. El acto institucional es a las 11.00 horas

A las once de la mañana dará comienzo el acto institucional de entrega de las insignias de plata y oro a los danzantes que llevan diez o veinte años formando parte de los grupos y de las distinciones a los Cofrades de Honra.

Después es el recorrido entre el Concello y el Nuevo Templo para asistir a la misa de San Miguel en la que cantará el Coro de Cámara Thalassa como es tradicional y a su término se celebran los tradicionales bailes en el atrio parroquial y las plazas Almuinha, España y do Reloxo, con la quema de madamitas y el homenaje a los niños danzante. Finalmente, la imagen de San Miguel vuelve a su altar en el Antiguo Templo, si bien, por la tarde algún grupo bailará de nuevo, aunque sin santo, en la alameda. Todo terminará con la actuación musical de «Bela&Charo».