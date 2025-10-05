Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín vive hoy uno de sus días grandes con la Danza de Espadas de San Miguel

Los escenarios son el atrio parroquial y las plazas Almuinha, España y do Reloxo

Danza de Espadas ante el Templo Nuevo. | Rafa Vázquez

Marín celebra la tradición de la Danza de Espadas que organiza cada año el Padroado de San Miguel con el apoyo institucional del Concello. El acto institucional es a las 11.00 horas

A las once de la mañana dará comienzo el acto institucional de entrega de las insignias de plata y oro a los danzantes que llevan diez o veinte años formando parte de los grupos y de las distinciones a los Cofrades de Honra.

Después es el recorrido entre el Concello y el Nuevo Templo para asistir a la misa de San Miguel en la que cantará el Coro de Cámara Thalassa como es tradicional y a su término se celebran los tradicionales bailes en el atrio parroquial y las plazas Almuinha, España y do Reloxo, con la quema de madamitas y el homenaje a los niños danzante. Finalmente, la imagen de San Miguel vuelve a su altar en el Antiguo Templo, si bien, por la tarde algún grupo bailará de nuevo, aunque sin santo, en la alameda. Todo terminará con la actuación musical de «Bela&Charo».

