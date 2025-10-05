Marín vive hoy uno de sus días grandes con la Danza de Espadas de San Miguel
Los escenarios son el atrio parroquial y las plazas Almuinha, España y do Reloxo
REDACCIÓN
Marín celebra la tradición de la Danza de Espadas que organiza cada año el Padroado de San Miguel con el apoyo institucional del Concello. El acto institucional es a las 11.00 horas
A las once de la mañana dará comienzo el acto institucional de entrega de las insignias de plata y oro a los danzantes que llevan diez o veinte años formando parte de los grupos y de las distinciones a los Cofrades de Honra.
Después es el recorrido entre el Concello y el Nuevo Templo para asistir a la misa de San Miguel en la que cantará el Coro de Cámara Thalassa como es tradicional y a su término se celebran los tradicionales bailes en el atrio parroquial y las plazas Almuinha, España y do Reloxo, con la quema de madamitas y el homenaje a los niños danzante. Finalmente, la imagen de San Miguel vuelve a su altar en el Antiguo Templo, si bien, por la tarde algún grupo bailará de nuevo, aunque sin santo, en la alameda. Todo terminará con la actuación musical de «Bela&Charo».
- Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza
- El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas
- «El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»
- La XIX Fiesta del Pulpo se celebra el sábado en Pontevedra