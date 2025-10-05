Marín revalida el rito de San Miguel

Hay tradiciones que están muy arraigadas en el alma de la gente y una de ellas es la festividad de San Miguel en Marín, que este domingo vivió uno de sus días más grandes con la tradición de la Danza de Espadas que organiza cada año el Padroado de San Miguel con el apoyo institucional del Concello. El sol tampoco quiso perderse un rito que reunió en las calles a cientos de personas.

La imagen del santo, en plena danza, en la plaza de España. ¡ / FdV

La jornada comenzó con el acto institucional de entrega de las insignias de plata y oro a los danzantes que llevan diez o veinte años formando parte de los grupos y de las distinciones a los Cofrades de Honra. En un acto en el Concello presidido por la alcaldesa, María Ramallo, se nombró también presidentes de honor del Padroado a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y al nuevo director de la Escuela Naval, Tomás Clavijo.

Numeroso público acudió a la cita. | FdV

Tras el recorrido hasta el Nuevo Templo y la misa de San Miguel, llegó el momento culminante de una fiesta de interés turístico gallego con los tradicionales bailes en el atrio parroquial y las plazas Almuinha, España y do Reloxo, con la quema de madamitas y el homenaje a los niños danzantes, un espectáculo de música y color que cada año sorprende. El color blanco en los trajes y zapatillas, así como las fajas de colores fueron la tónica general en esta jornada

Foto de familia de los asistentes al acto institucional de la mañana. / FdV

Y de nuevo por la tarde, las protagonistas fueron las espadas, con una danza que se llevó a cabo en las inmediaciones de la Alameda Rosalía de Castro. Una actuación musical en el Palco de la Música, en la Alameda, pone el broche y punto y final a los actos de San Miguel organizados por el Concello. y el Ateneo Santa Cecilia.