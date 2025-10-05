María Teresa Arís, Laura, nova centenaria en Poio

O alcalde Ángel Moldes visitou onte á veciña do Casal María Teresa Arís, coñecidacomo Laura, para trasladarlle as felicitacións do Concello de Poio no día do seu 100 aniversario. Moldes entregoulle un ramo de flores e transmitiulle os mellores desexos en nome de toda a corporación e dos veciños de Poio. O rexedor aproveitou para conversar coa homenaxeada.