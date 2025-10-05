María Teresa Arís, Laura, nova centenaria en Poio
O alcalde Ángel Moldes visitou onte á veciña do Casal María Teresa Arís, coñecidacomo Laura, para trasladarlle as felicitacións do Concello de Poio no día do seu 100 aniversario. Moldes entregoulle un ramo de flores e transmitiulle os mellores desexos en nome de toda a corporación e dos veciños de Poio. O rexedor aproveitou para conversar coa homenaxeada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza
- El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas
- «El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»
- La XIX Fiesta del Pulpo se celebra el sábado en Pontevedra