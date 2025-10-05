Licitan el equipo de radiología digital portátil para Montecelo

El Servizo Galego de Saúde, publica ha abierto el proceso para adquirir, por 1.000.670 euros, el equipamiento de radiología digital portátil con destino al bloque quirúrgico del Hospital Novo Montecelo. Por una parte, el equipo radioquirúrgico permite tratar, con alta precisión y sin cirugía invasiva, tumores y lesiones difíciles de operar, «por lo que reducen riesgos, complicaciones y tiempo de recuperación para mejorar la calidad de vida de los pacientes», según el Sergas.

Por otro lado, se adquirirán sistemas de radiología portátil, «equipamientos esenciales para realizar diagnósticos por imagen en pacientes que no pueden ser trasladados, como es el caso de críticos o inmovilizados. Esto facilita una atención rápida, continua y eficiente en cualquier lugar del hospital o en situaciones de emergencia», añaden las mismas fuentes.