Licitan el equipo de radiología digital portátil para Montecelo
Se trata de un concurso de más de un millón de euros para su instalación en el futuro hospital
REDACCIÓN
El Servizo Galego de Saúde, publica ha abierto el proceso para adquirir, por 1.000.670 euros, el equipamiento de radiología digital portátil con destino al bloque quirúrgico del Hospital Novo Montecelo. Por una parte, el equipo radioquirúrgico permite tratar, con alta precisión y sin cirugía invasiva, tumores y lesiones difíciles de operar, «por lo que reducen riesgos, complicaciones y tiempo de recuperación para mejorar la calidad de vida de los pacientes», según el Sergas.
Por otro lado, se adquirirán sistemas de radiología portátil, «equipamientos esenciales para realizar diagnósticos por imagen en pacientes que no pueden ser trasladados, como es el caso de críticos o inmovilizados. Esto facilita una atención rápida, continua y eficiente en cualquier lugar del hospital o en situaciones de emergencia», añaden las mismas fuentes.
- Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza
- El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas
- «El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»
- La XIX Fiesta del Pulpo se celebra el sábado en Pontevedra