«No fondo o que máis me preocupa a min é a falta de dominio do galego»
A emigración galega e os dramas persoais centran a «Triloxía dos Mayimbes», que Xavier Alcalá segue a completar, agora coa súa segunda novela «Comandantes e familiares» (Editorial Galaxia). O escritor presentou esta nova obra no IES Valle-Inclán de Pontevedra. O autor da inesquecible «A nosa cinza» amosa nesta entrevista a súa preocupación pola galego e pola produción literaria nesta lingua.
Un día en que Xavier Alcalá voltaba de navegar na Coruña cun amigo coñeceu a Nieves Docampo, pseudónimo da protagonista da súa «Triloxía dos Mayimbes», que xa vai na segunda das súas novelas: «Comandantes e familiares» (Editorial Galaxia). O autor inesquecible de obras como «A nosa cinza» estivo hai uns días no IES Valle-Inclán, nun acto organizado polo Ateneo de Pontevedra e Editorial Galaxia.
«Comandantes e familiares» forma parte dunha triloxía sobre a emigración galega. Como xurde esta idea? Ou foi algo que se deu a medida que comezou a escribir a primeira das novelas?
Empezou sendo unha novela, e era para facer unha soa. Pero é unha historia de emigración moi peculiar, porque houbo moitos motivos para a emigración, pero neste caso é forzada pola falta de lei de divorcio en España nos anos 50. Había dous adulterios, curiosamente dunha nai e dunha filla e con distintos homes: unha nai abandonada porque o home desaparecera e unha filla namorada dun casado. A «boa» sociedade da Coruña marcoulles o camiño. Elas tiñan familia na Habana.
É imposible pensar na emigración galega e non facelo en Arxentina, Bos Aires. Aparece dalgún xeito nesta riloxía?
O pai desaparecido dela o fixo en Buenos Aires, porque era un moi bo debuxante. Alá traballou con Seoane.
A protagonista é Nieves Docampo, que destaca da súa personalidade? Foi unha muller valente?
Hai mulleres moi valentes. No seu caso vivíu, nesta parte central da triloxía, cun cardiólogo co que casou que era un imprescindible do castrismo. Os imprescindibles eran aquelas figuras científicas ou técnicas aos que Fidel Castro non deixaba saír de Cuba. Ela vivíu a dobre vida dos mayimbes, que vivían como dios, e a xente de Cuba, que morría da fame. Ela organizou un sistema corrupto de base, como era todo, para que á súa familia non lle faltara de comer. Non paraba porque hai que seguir vivindo. Ela era unha muller culta, educada, que falaba inglés perfectamente e meteuse no ambiente diplomático. Traficaba co que os cubanos ricos vendían. Así cambiou un abrigo de visón que lle regalaran por latas de comida.
Por que se animou a escribir a súa historia?
Quería ela! Con tal de que cambiase os nomes. Díxome «non sei se todo o que contas é verdade ou non, pero eu xa o estou crendo». Ela pertencía a unha clase burguesa alta cando marchou da Coruña.
A emigración é un tema que esta moi de actualidade...
A xente di que xa nos esquecemos de que nós tamén fomos emigrantes. Pero, ollo, coidadiño, os que chegaban a Buenos Aires se quedaban no hotel de inmigrantes ata que alguén os ía reclamar facéndose responsable deles. E na Habana había o Campamento de Triscornia e se non te ían buscar te metían no seguinte barco de volta. Iso non pasa agora.
Pero non lle asusta a ideoloxía que vai contra a emigración en xeral?
Preocúpame porque eu son inmigrante nun país de emigrantes. Eu fun moi ben recibido aquí porque meu pai, de Bailén, en Jaén, era un médico do exército republicano depurado condenado a exercer en localidades de menos de mil habitantes, por iso nacín eu en Miguelturra, Ciudad Real. Meu pai estaba en Madrid, onde foi alumno de Juan Negrín e compañeiro de Severo Ochoa. Había unha sociedade secreta que era a dos depurados, porque como dicía meu pais: «non nos podían fusilar a todos os médicos». Claro que me preocupa o tema da emigración, sobre todo se o inmigrante fai agora como facían os galegos: chegar, traballar e, sobre todo, adaptarse ao lugar, acriollarse, como dirían os arxentinos... pero aquí non o estou vendo, estanse creando guetos.
Finalmente por que acabou a súa familia en Galicia?
A única relación con Galicia era que o meu avó materno veraneaba no Gran Hotel de La Toja, con once fillos e os criados. Era un industrial poderoso. A miña nai era de Extremadura, de Cabeza del Buey. A meu pai ofrecéronlle para traballar Ferrol ou Valladolid, e elexiu Galicia. Eu crieime en Ferrol.
Esta triloxía toma moitos referentes da historia contemporánea, pero que xa quedan moi lonxe de certas xeracións. Ve posible que un rapaz novo a lea?
O problema está en que non teñen referencias históricas. Non só porque falte a continuidade das historias familiares. Agora lle dis a un rapaz calquera quen era Evita Perón e non sabe. Tampouco quen era o Che Guevara. Isto é o que a min me preocupa. Xa non sei se saben quen era José Antonio Primo de Rivera. Que é o que ven? Nunha clase da Facultade de Informática pregunteilles quen introducira o alfabeto en Galicia. Só un respondeu, e dixo que os árabes. Abandonei a clase.
Vostede escolleu a lingua galega para escribir. Ten que haber algunha razón para esta escolla?
Gustaríame que se me recordara por ser o autor de «A nosa cinza» e as letras de Andrés do Barro. Eu entrei na literatura para facer letras de cancións a Do Barro. Eu facía poemiñas.
Por que momento cre que pasa a produción literaria en galego?
Quero responder non só como escritor, senon tamén como socio de Galaxia, con responsabilidade dentro do consello de administración da editorial. E digo que o momento é malo. O idioma vai mal, entre outras razóns porque os escritores galegos non len portugués, non teñen máis que referentes literarios en castelán. E tamén porque hai unha proliferación terrible de xéneros vulgares, da novela negra, policiaca, a que fai todo o mundo, novelas de interiores, de melodramas persoais. Para min a maior épica galega é a da diáspora, porque os galegos chegaron a onde non chegaron nin os xudeos nin os irlandeses. Falta épica e transmisión de coñecemento histórico. Habería que volver aos temas clásicos con compoñentes de aventura polo menos.
Cal pensa que é a situación da lingua galega?
No fondo o que máis me preocupa a min é a falta de dominio do galego. O galego non se estuda, é unha «maría» e non hai dominio. Todo está demasiado castelanizado. O Galego ten os seus recursos, pero está o castelán sempre de fondo. Unha obra pode ter máis valor literario ou non, pero o idioma é o idioma.
