Exposición en Aguete sobre la limpieza del mar

El pasado 21 de septiembre, el Puerto de Aguete fue escenario de la segunda acción del proyecto Recuperación do Morrazo Somerxido, con la retirada del mar y de la costa de casi media tonelada de residuos en una sola mañana. El Club Náutico de Aguete acoge ya los carteles expositivos e informativos del proyecto, un recurso fundamental para concienciar a losa ciudadanos.

