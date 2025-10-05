Delgado, Pino o Mosquera, en la carrera «Vellas Glorias» de la bici en Caldas

Caldas de Reis acogerá el 25 de octubre una carrera urbana de ‘»Vellas Glorias» del ciclismo que incluirá a Perico Delgado, Álvaro Pino o Ezequiel Mosquera, entre otras figuras históricas. La prueba, organizada por el Concello, pretende convertir la villa termal en el epicentro del ciclismo nacional y, de paso, congregar a la muchas personas aficionadas que podrán participar y rodar con las leyendas del deporte una pequeña parte del circuito. También participarán José Teixeira, Blanco Villar y Evaristo Portela, actual director del equipo Froiz. La carrera consistirá en recorrer desde las 16.30 horas un circuito urbano de 1,3 kilómetros (30 vueltas) diseñado por el exciclista profesional y también vecino de la villa termal Samuel Blanco Prol, que pasará por las principales calles del centro de la villa: tendrá salida de la Prazuela, para después seguir por las calles Carlos García Baión, Río Pequeno, Porto do Río, Rúa Real, Fornos, Rúa da Igrexa, Palmeiras, Rúa da Oliva y Laureano Salgado Baión para llegar de nuevo a la Prazuela. El edil de Deportes, Manuel Fariña destaca que el recorrido fue diseñado para facilitar la visibilidad de la prueba y en la organización colaboró el exciclista profesional y vecino de Caldas Manuel Piñeiro.