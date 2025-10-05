El Concello dice que el cambio urbanístico en Sinás «no es sustancial»

La concejala de Urbanismo de Poio, Rocío Cochón, ha querido aclarar la aprobación «provisional» de una modificación del Plan de Urbanismo en Sinás, Raxó, «a instancias de un particular, consistente en la descatalogación de un conjunto de eucaliptos y un monolito, ya inexistente, en una parcela de su propiedad», una medida que ha levantado notable polémica, con avisos de la oposición de posible ilegalidad.

La edil destacó que el acuerdo del pleno de la «aprobación inicial de una modificación no sustancial del PXOM a iniciativa de un particular consiste únicamente en trasladar a la Xunta la petición de un vecino para que los órganos dependientes de las distintas consellerías, como Medio Ambiente o Patrimonio, dictaminen si procede o no proceder a dicha descatalogación, pero ni se cambia la calificación del terreno ni está desprotegido, ni se permite construir vivienda alguna»

Así, Cochón niega que haya «recalificación ninguna parcela, puesto que la calificación de la parcela es la misma que le otorgó lo PXOM aprobado en el año 2000 por el anterior gobierno, y los usos permitidos siguen siendo exactamente los mismos».

Insiste en que indicó tras el trámite aprobado el pasado martes en el pleno «nada cambió en lo que se refiere a la protección de ninguno bien», y asegura que el solicitante «tampoco pidió hacer ninguna vivienda en ninguna parcela que sigue teniendo la misma cualificación y los mismos usos que antes».

Primero fue el BNG de Poio el que advertía de que el alcalde Ángel Moldes «está gestionando la anulación de la protección de un bien catalogado y con protección en el PXOM para construir viviendas en Punta Sinás». La portavoz Marga Caldas así lo denunció después de que el gobierno local llevara al pleno el expediente para iniciar la descatalogación del eucaliptal y el monolito cerca del núcleo de Raxó. Después fue el PSOE el que indicó que «la modificación del Plan de Urbanismo para descatalogar una zona protegida y edificar dos chalés en Sinás es ilegal y contraviene una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia». El portavoz socialista Gregorio Agís añadió que «la propuesta se aprobó sin contar con el informe técnico ni ambiental y no se acredita tampoco el interés público que justifique la medida, requisitos obligatorios para acometer una modificación puntual».