Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Completa la inscripción en la marcha solidaria contra el cáncer

La prueba solidaria «Pontevedra en marcha contra el cáncer» ha alcanzado el límite máximo de participantes, de modo que la Asociación contra el Cáncer cerró oficialmente las inscripciones, al tiempo que agradece el compromiso y la solidaridad de la población. La prueba se celebra hoy domingo desde la plaza de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents