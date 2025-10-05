«+Bosques» propone rutas por Lourizán y el río Eifonso

El programa provincial «+Bosques» continúa este fin de semana con cuatro recorridos por el Pazo de Lourizán y el río Eifonso. Ayer fue el turno de la antigua finca de Montero Ríos, y hoy seguirán los itinerarios por el río ubicado en Vigo. Estos dos escenarios también se repetirán en las visitas programadas para los próximos días 12 y 19.