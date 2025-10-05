El auge de los ingleses e italianos eleva de forma moderada el turismo internacional

El turismo de O Salnés registra cada año un incremento que en el caso del visitante internacional es moderado, aunque sostenido en el tiempo, suponiendo entre un 10 y un 12% del total. Las autoridades lo tienen en el punto de mira porque supone un perfil «muy rentable» para sus planes de desestacionalización y mantener la viabilidad futura de un destino con fuerte dependencia del nacional.

Entre los meses de junio y agosto, algo más de 78.000 extranjeros eligieron la comarca para alojarse y disfrutar de sus vacaciones. Portugal ha sido históricamente el principal emisor y esto se mantiene año tras año, como constata el análisis de los datos móviles realizado por la Mancomunidade desde hace tres.

En este verano concreto, sin contar septiembre, del que aún no hay datos, supusieron casi la mitad del total de internacionales pertenecientes a una lista que contabiliza países de procedencia que, como mínimo, tuvieran a cien personas en esta parte del mundo.

Después de los 36.900 lusos detectados, el top ten lo completan otros como Reino Unido, un mercado que ha llamado la atención a las autoridades comarcales porque hace dos años desbancó a otros más habituales y se ha situado como el segundo emisor: O Salnés recibió a unos 6.000 británicos.

Le han pasado por delante a Alemania y Francia, que ahora se sitúan en los puestos tres y cuatro, respectivamente, aunque el primero parece haber experimentado algo de crecimiento en este tramo del período estival. Con estas procedencias llegaron 5.600 y 4.900 personas, respectivamente.

Por otra parte, a los técnicos comarcales, encargados de analizar estas ingentes cantidades de datos, les llama la atención el comportamiento de Italia, que ocupa el sexto puesto y experimenta un «fuerte crecimiento muy vinculado a nuestras rutas xacobeas». Tanto es así que, entre junio y agosto, se registraron casi tantos italianos como todo el año pasado. O dicho de otro modo, 3.657 frente a 3.924 turistas. Y lo mismo está sucediendo con Suiza, que ocupa el octavo puesto (está creciendo) y cuyos datos fueron de 2.490 frente a 2.630 visitantes. Pero es que en el caso de Países Bajos, el número no solo roza los totales del año pasado, sino que los ha superado, recibiendo a 500 personas en estos tres meses que en los doce del ejercicio pasado. Se sitúa en el noveno puesto.

También se debe tener en cuenta que el verano es el momento álgido; el momento preferido por cualquier tipo de visitante y, por tanto, cuando se registran las mayores cifras. De hecho, cabe recordar que los meses de verano pueden duplicar y hasta cuadriplican el número de turistas del otoño y el invierno. Siempre según los datos de la Mancomunidade, el top ten de este verano sin septiembre lo completa Estados Unidos, en el séptimo puesto con dos mil personas, y lo cierra Irlanda, que suele ir más arriba. En este periodo, al que le falta septiembre, vinieron 1.600 personas. El resto de orígenes que por lo menos dejaron una huella de cien personas, se completa con Suecia, Bélgica, México, Polonia, Uruguay, Brasil, Australia, China, Canadá y China, incluso en junio, que es el más flojo del verano.

Explican que algunos de estos mercados, como el asiático, buscan recursos diferentes al sol y playa y quieren conectar con ese perfil de turista internacional, el cual «encaja especialmente con las experiencias enogastronómicas, culturales y de naturaleza cada vez más presentes en la oferta de O Salnés».

Dos millones de pernoctaciones en temporada alta en Sanxenxo

El Big Data sobre la actividad turística que hace Orange para la Mancomunidade do Salnés concluye que Sanxenxo en los cuatro meses de la temporada alta, de junio a septiembre, recibió 1.315.187 visitantes, personas que acudieron a Sanxenxo durante el día, pero que no pernoctaron en el municipio; otros 509.042 viajeros que si pernoctaron en Sanxenxo y se alojaron en alguno de los tres tipos de alojamiento existentes. Además, los viajeros sumaron un total de 2.118.632 pernoctaciones. Si se dividen las pernoctaciones por el número de viajeros sale una media de 4,16 pernoctaciones por viajero, que según el mes puede ser mayor o menor. Sanxenxo cuenta con 90.539 plazas turísticas (4.560 plazas más que en 2023) y se distribuyen en tres tipos de alojamiento: 6.745 plazas corresponden a hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, casas rurales y campings; 17.264 plazas en viviendas de uso turístico; y 56.530 plazas en segundas residencias. El Concello destaca que «estos datos consolidan a Sanxenxo como el primer destino turístico del norte en verano. Si nos fijamos en pernoctaciones exclusivamente hoteleras (INE) San Sebastián y Bilbao nos superan, pero lo compensamos con creces con las viviendas de uso turístico y las segundas residencias, alojamientos que en Sanxenxo triplican la oferta de estas ciudades vascas. En cuanto al número de viajeros que pernoctan en temporada baja, es decir de octubre a mayo, hay que esperar a final de año. Pero si nos fijamos en el dato de 2024 fueron 246.359 viajeros, cifra que hace solo una década nadie podía imaginar».