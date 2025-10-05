Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnado da Universidade da Coruña visita os baños de San Xusto

REDACCIÓN

Cerdedo-Cotobade

O alumnado que cursa o Mestrado Universitario en Arquitectura e do Mestrado en Enxeñaría en Deseño Industrial da Universidade da Coruña (UDC) desprazouse ata os baños de San Xusto para coñecer de primeira man este proxecto de recuperación dun edificio industrial histórico e a súa integración respectuosa na contorna natural. Os estudantes, acompañados polo profesorado dos dous mestrados, puido descubrir os detalles deste proxecto arquitectónico que converteu un antigo espazo termal nun exemplo de posta en valor do patrimonio industrial e paisaxístico. A visita enmárcase tamén dentro do tema de Traballo Fin de Máster que se desenvolverá en Mollavao, en Pontevedram centrado na recuperación da antiga Fabril Gallega de Jabones, lugar onde se elaboraba o histórico Xabón de Sales de San Xusto A actividade foi organizada pola arquitecta e deseñadora do proxecto, Cristina García, responsable da intervención nos baños de San Xusto.

