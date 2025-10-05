Adjudicada la creación de un espacio peatonal en el entorno de la iglesia de Sacos

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas adjudicó por un importe de 289.964 euros las obras de recuperación de espacio para uso peatonal en el entorno de la Iglesia de Santa María de Sacos, en Cerdedo-Cotobade.

Esta intervención se enmarca en el Plan Hurbe, un programa impulsado por la Xunta con el fin de ayudar a las administraciones locales a financiar diferentes tipos de intervenciones urbanísticas, centrándose en este caso la obra en la humanización del ámbito público que hay delante de Santa María de Sacos.

Se trata de crear un espacio para uso y disfrute vecinal, aumentando el espacio peatonal existente con la creación de una plataforma única y mejorando la eficiencia energética con el relevo de las luminarias actuales. La Xunta financia un 70 % estas intervenciones, y el Concello de Cerdedo-Cotobade aporta el 30% restante

La Xunta indica que «a través de otras medidas y líneas de colaboración como este Plan Hurbe, el Gobierno gallego contribuye a promover el desarrollo de los núcleos rurales de la comunidad como motores de dinamización, al convertirse en puntos de localización de un importante número de servicios públicos y privados que permiten acercar el modelo urbano a todo el territorio».