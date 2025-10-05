Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 110.000 euros en ayudas para 95 clubes deportivos

La Diputación distribuye más de 110.000 euros entre 95 clubes del entorno de Pontevedra en el marco de las ayudas al deporte de categoría inferior a la estatal. Solo en la ciudad de Pontevedra 39 clubes recibieron estas ayudas, por un montante que supera los 53.500 euros.

