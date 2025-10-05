Más de 110.000 euros en ayudas para 95 clubes deportivos
La Diputación distribuye más de 110.000 euros entre 95 clubes del entorno de Pontevedra en el marco de las ayudas al deporte de categoría inferior a la estatal. Solo en la ciudad de Pontevedra 39 clubes recibieron estas ayudas, por un montante que supera los 53.500 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza
- El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas
- «El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»
- La XIX Fiesta del Pulpo se celebra el sábado en Pontevedra