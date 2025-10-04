Un tercio de los objetos perdidos en Sanxenxo regresan a su dueño

La Policía Local registró en lo que va de año 581 objetos perdidos, y un tercio de ellos, 192, fueron ya devueltos a sus propietarios bien por su propia reclamación o porque los agentes lograron localizarlos a través de sus datos de identificación. El resto continúa en las dependencias policiales a la espera de que aparezca su dueño. Ahí permanecerán hasta un máximo de 24 meses antes de destruirlos o donarlos a algún colectivo social.

Carteras con dinero, tarjetas bancarias, permisos de conducción, teléfonos móviles, ordenadores o tablets, tarjetas sanitarias, bicicletas y patinetes, joyas, dinero en efectivo, gafas, maletas con ropa y hasta un audífono, son algunos de los objetos perdidos entregados, en la mayoría de los casos, por personas. En el caso de los teléfonos móviles se dejan encendidos todo el tiempo posible y en la mayoría de los casos son los propios propietarios quienes llaman para recuperarlos, pero no se entregan mientras no marcan la contraseña que demuestra que es suyo.

En cuanto a las zonas más frecuentes, destacan el Paseo de Silgar y la zona portuaria de Sanxenxo pero también Portonovo es zona de extravíos. Por lo general, si alguien se da cuenta de la pérdida recurre a la Policía llamando al teléfono 986 727 072, si hay algún objeto con las características indicadas acuden a la jefatura ubicada en Miraflores para realizar la comprobación y recuperarlo. Los meses con más objetos extraviados coinciden con los de mayor actividad turística. En agosto se recogieron 214 y en julio 157, frente a los 15 de enero. Desde la Policía apuntan que este verano se detectaron menos perdidas en los arenales, respecto a años anteriores y también menos llaves.