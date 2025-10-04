Rúas de Cuntis melloran a súa accesibilidade
O Concello de Cuntis leva a cabo unha intervención de renovación das beirarrúas na Circunvalación Don Aurelio para adaptarla ás normativas de accesibilidade e garantir un tránsito seguro para todos os peóns, incluíndo persoas con mobilidade reducida, maiores ou familias con carriños de bebé.
