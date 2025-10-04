Recuperar la libertad en el Día de las Aves

La red de Centros de Recuperación de Fauna silvestre de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, llevan atendidos más de 2.900 ejemplares de aves en lo que va de año. Las cuatro instalaciones de la Xunta dedicadas al cuidado y atención de animales consiguieron ayudar ya a cerca del 46% de las aves asistidas en la comunidad.

La conselleira, con otros asistentes. | FdV

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañada del alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y otras autoridades, visitó este sábado el Centro de Recuperación de Fauna de Carballedo, en ese municipio. Al mismo tiempo, con motivo del Día de las Aves 2025, un grupo de jóvenes de centros educativos del municipio recibieron información divulgativa y presenciaron la suelta de tres ejemplares, una hembra juvenil de azor y dos milanos.

Ángeles Vázquez indicó que la liberación de estos pájaros silvestres «demuestra el compromiso con la protección de la biodiversidad gallega y con el trabajo constante de los centros especializados en la recuperación de especies». En buena parte de los casos, las aves que llegan a estas instalaciones de la Xunta son cuidadas durante meses, incluso por períodos superiores al año, si por ejemplo, necesitan reaprender a volar.

En el marco de esta visita, la responsable autonómica quiso poner en valor la labor de los profesionales que, día a día, suman esfuerzos para rescatar animales que aparecen heridos o desorientados, y para atenderlos con el objetivo de brindarles una segunda oportunidad.

Galicia dispone de cuatro Centros de Recuperación de Fauna Silvestre, uno en cada provincia. Estas instalaciones, a través de su personal especializado, se encargan del cuidado y de la recuperación de los animales, entre ellos aves, que no están en condiciones de subsistir por sí mismos en medio natural y, una vez recuperados, son reintegrados a sus hábitats.

Entre enero y septiembre, ingresaron en los cuatro centros gallegos de recuperación de fauna un total de 2.914 ejemplares de aves, de los cuales 986 fueron devueltos a su medio natural, y 347 se encuentran en proceso de recuperación, lo que representa aproximadamente el 45,7% del total.

A día de hoy, del total de aves que permanecen en proceso de recuperación en los diferentes centros, la mayoría están en el centro de Santa Cruz de Oleiros (A Coruña), con un total de 202 aves; le sigue el de Carballedo-Cotobade (Pontevedra), con 121, y los centros de O Veral (Lugo) y del Alto do Rodicio (Ourense), que albergan 12 aves cada uno.