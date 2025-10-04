Un pulpo de diez kilos y medio, sensación en el Mercado de Pontevedra

“No es fácil encontrar un pulpo de diez kilos y medio, nada fácil”, explica Santi Cachadas, vendedor del Mercado, sobre el ejemplar que este sábado es toda una atracción en su puesto.

Desde primera hora ha recibido llamadas para interesarse por el ejemplar, especialmente de profesionales de la hostelería, pero también particulares que buscan pulpos grandes para congelar.

El pulpo no ha sido, con todo, el récord de la semana, que lo ostenta un bogavante. “El pasado miércoles tuvimos uno que superaba los seis kilos, en concreto 6,8 kilos”, refiere el vendedor, “que me dijeron que rondaría los 80 o 90 años, pero en el pulpo no sabría decir qué edad tiene, solo que es muy inhabitual, tanto que cuando hay piezas así me llaman mucho por teléfono”.

“Hay mucha gente de a pie que ese tipo de pulpo lo llevan y lo trocean cada dos tentáculos”, explica, de modo que pueden guardarlo para congelar. El único requisito, disponer de un arcón con suficiente capacidad.

El interés por estos grandes ejemplares no es casual. “Hay mucha gente que dice que el pescado, cuanto más grande, mejor sabor tiene”, explica Santi Cachadas, un efecto que percibe especialmente en los clientes del sector de la restauración, “que me piden rodaballo de 10 kilos, merluza de 15 kilos, rape de 12… Porque dicen que esos grandes tamaños se notan después en el sabor”.

A las 11 horas el pulpo aún no había encontrado comprador, pero sí se convirtió en el protagonista de decenas de selfies del numeroso público que esta mañana llena el Mercado.