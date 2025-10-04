La princesa Leonor, de nuevo en Marín, para participar en las "olimpiadas" de las academias militares

La princesa Leonor vuelve a la Escuela Naval, aunque solo por unas horas y para participar este fin de semana en el Campeonato Deportivo Interacademias 2025, que se celebra en Marín. La heredera de la Corona cursó estudios en la academia de la Armada entre septiembre y diciembre de 2024, y regresó a la la Escuela Naval en julio pasado, para los actos del día del Carmen. Ahora lo hace como deportista, representante a la Academia del Aire y el Espacio de San Javier (Murcia), donde completa su formación castrense.

La esgrima es uno de los deportes en los que participa la Princesa de Asturas, así como, probablemente, el voleibol y la página oficial de este campaonato divulga varias fotografías en las que la hija de los Reyes aparece con sus compañeros.

La princesa, de pie, segunda por la izquierda, con sus compañeros / interacademiasenm25.com/

Los Campeonatos Deportivos de Academias Militares se celebran cada dos años y forman parte del Plan de Actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas. Para su organización se turnan las distintas academias militares españolas y esta edición corresponde a la Escuela Naval Militar.

La hija de los reyes, cuarta por la izquierda, en el equipo de esgrima / interacademiasenm25.com

Las distintas pruebas que conforman los campeonatos se desarrollarán hasta el lunes en horario de mañana y tarde en las instalaciones de la Escuela Naval Militar y zonas adyacentes. Participan más de 400 atletas pertenecientes a la Academia General Militar, Academia General del Aire y el Espacio, Academia Central de la Defensa y la propia Escuela Naval Militar.

Entre las pruebas deportivas se encuentran baloncesto, natación, vela, futbol 7, balonmano, esgrima, natación, patrullas, orientación, entre otras.