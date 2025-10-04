La presa del río Verdugo, en A Lama, será acondicionada
REDACCIÓN
A Lama
Augas de Galicia, financiará con más de 90.000 euros el acondicionamiento de la presa que forma la piscina fluvial del río Verdugo, en A Lama, según el convenio de colaboración que firmaron ayer la conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez, y el alcalde, David Carrera.
La actuación consistirá en la reparación del azud que regula el caudal del río Verdugo, que en la actualidad presenta una rotura en la parte inferior de la infraestructura y, por lo tanto, se pierde la capacidad de retención de agua. En concreto, se demolerá y se retirará la compuerta existente y se instalará una nueva.
