Pontevedra dispara su matrícula en FP a 4.700 estudiantes, la ciudad que más crece en Galicia

La matrícula de las enseñanzas de FP en Galicia para el curso académico 2025-26 ha alcanzado un nuevo récord de 71.229 estudiantes, un 3,5% más que el curso pasado. Así lo detallan los datos oficiales de la Consellería de Educación, que sitúa a 4.678 de estos alumnos en el área de Pontevedra, 323 más que hace un año. De este modo, la urbe del Lérez experimenta un aumento de casi el 7,5%, el crecimiento más alto, en términos relativos, de todas las ciudades gallegas, por delante de Ourense (5,4%), Lugo (4,8), A Coruña (4,4), Ferrol, (3,6) y Vigo, que crece menos de un 3%. En toda Galicia, solo el área de Lemos-Chantada-Quiroga, en Lugo, presenta un aumento mayor que el de Pontevedra, del 8,2%.

Pese a este notable disparo de la matrícula en una modalidad educativa cada vez más atractiva por el «alta empleabilidad», Pontevedra es el área urbana con menos plazas, en términos absolutos, por detrás de Vigo (18.686), A Coruña (16.833), Santiago (7.920), Ourense (5.851), Ferrol (5.042) y Lugo (5.030). En O Salnés, que incluye a Sanxenxo, son 2.097 matriculados, un 3% más.

La Xunta amplió la oferta de Formación Profesional para este curso en el área de Pontevedra con doce nuevas titulaciones: dos de FP dual intensiva, una de FP dual general, cuatro másteres y cinco títulos de alta especialización. Esta oferta se ideó, según la consellería, para dar una doble respuesta: al alumnado en sus necesidades formativas y a los sectores productivos en la demanda de profesionales cualificados.

Son cinco los títulos de alta especialización que se incorporaron en los centros de FP del área de Pontevedra. Tres de ellos en el CIFP A Xunqueira: el grado superior de Deseño e Amoblamento y oferta parcial de Proxectos de Edificación y los grados medios de Carpintaría e Moble y oferta parcial de Carpintaría e Moble y el de Electromecánica de Vehículos Automóbiles y oferta parcial de Mantemento de Vehículos Híbridos e Eléctricos. Los otros dos se imparten en el CIFP Carlos Oroza, con el grado superior de Dobre Titulación en Dirección de Cociña e Dirección de Servizos de Restauración, y el CIFP de Cantería de Poio, con el grado medio de Escavacións e Sondaxes y oferta parcial de Construcción.

En cuanto a la FP dual intensiva, fueron dos las incorporaciones en el área pontevedresa: en el CIFP Carlos Oroza el grado superior en Guía, Información e Asistencia Turísticas y en el IES Luís Seoane el grado superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. Mención especial merece Peiteado e Estética del IES Frei Martín Sarmiento, ahora en la FP Dual, antes la FP ordinaria.

Respecto a los másteres, son cuatro los que se unen a la oferta en otros tantos centros de la comarca de Pontevedra. En el CIFP A Xunqueira se imparte el superior en Mantemento e Seguridade en Sistemas de Vehículos Híbridos e Eléctricos, mientras que en el IES Luís Seoane el de Posicionamento en Buscadores (SEO/SEM) e Comunicación en Redes Sociais. Por su parte, en el CIFP Carlos Oroza se suma el de grado medio en Coordinación do Persoal en Reunións Profesionais, Congresos, Feiras, Exposicións e Eventos y en el IES Chan do Monte, el superior en Desenvolvemento de Aplicacións en Linguaxe Python.

Las áreas de Administración e Xestión, Informática e Comunicacións, Electricidade e Electrónica, Sanidade, y Hostalaría e Turismo son las que aglutinan un mayor número de plazas en los centros gallegos.

La Consellería de Educación ha destacado la inserción laboral de los estudiantes de la Formación Profesional. Mientras en el año 2009 era de un 30%, en la actualidad su empleabilidad es «casi inmediata». Del 97,8% en la FP dual y del 86% en el resto.

Los sectores con una «demanda altísima» son los de hostelería, automoción, energías renovables y carpintería metálica. Es por ello que la Xunta amplió plazas en 20 de las 25 familias profesionales existentes. El aumento más significativo se produce en la familia de Seguridade e Medio Ambiente, que crece un 111%. También destacan las de Transporte e Mantemento de Vehículos, Química, Téxtil, Confección e Pel y Comercio e Márketing. La familia con más plazas a nivel gallego es la de Administración e Xestión.

Dos institutos con formaciones aceleradas

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destaca la cooperación con el tejido socio-económico y con los agentes locales para el diseño de una «oferta amplia y variada» así como la introducción de nuevas vías de formación «innovadoras y pioneras de Galicia» enfocadas a «dar más oportunidades» a las personas para mejorar su calificación y abrirse puertas al mercado laboral.

Entre las novedades destaca las formaciones aceleradas, una experiencia piloto concentrada en un período de entre cuatro y seis meses de duración que arranca por primera vez este curso con 162 personas matriculadas en el primer turno que va de septiembre a enero. A final de este año se abrirá de nuevo la matrícula para el segundo turno de formación que corresponde al período enero-junio.En la ciudad de Pontevedra son dos los institutos con esta modalidad. En el Carlos Oroza son los de Atención á clientela, Dispensación en panadaría e pastelaría, Operacións auxiliares na industria alimentaria, e Itinerario persoal para a empregabilidade. En el CIFP Montecelo son Itinerario persoal para a empregabilidade, Mecanizado e soldadura, Amovibles e Preparación de superficies.