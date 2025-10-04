Poio oferta prazas en diversas actividades
O Concello de Poio organiza actividades de tai-chi, corte e confección, coro, clases de memoria, labores do mundo, clases de teatro, ata ioga, pilates e o programa de saudemente en todas as parroquias. As persoas interesadas poden solicitar información no Palacete de Besada ou no teléfono 986 872 401.
