Poio oferta prazas en diversas actividades

O Concello de Poio organiza actividades de tai-chi, corte e confección, coro, clases de memoria, labores do mundo, clases de teatro, ata ioga, pilates e o programa de saudemente en todas as parroquias. As persoas interesadas poden solicitar información no Palacete de Besada ou no teléfono 986 872 401.

