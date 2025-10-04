Los pequeños activistas del medio ambiente

Los activistas medioambientales de la asociación Amicos, personas con discapacidad intelectual especializadas en el cuidado del medio, se dieron cita ayer en la Carballeira de Caldas de Reis para conducir una jornada de sensibilización a través del juego del proyecto AmiRíos. En la actividad participaron más de 160 alumnos del CPI Plurilingüe Alfonso VII, el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez; el técnico de orientación laboral de Amicos en la zona, Pablo Penide; y Cintia Méndez, responsable de Medio Ambiente, Higiene Industrial y Sostenibilidad de Clavo Food Factory.

La zona acoge hasta el 7 de octubre una exposición itinerante que busca concienciar sobre la importancia de conservar los ríos, preservar su diversidad y realizar un consumo responsable del agua. Está formada por un total de tres tótems informativos.

El acto comenzó con la intervención de los agentes medioambientales de Amicos, que explicaron en que consiste el proyecto y el papel conductor y activista de las personas con discapacidad intelectual en el mismo. Allí hablaron sobre su objetivo de promover la participación activa de toda la sociedad en la conservación y mejora de los ríos, partiendo de la situación de la zona hidrográfica Galicia-Costa, en especial en las zonas centro y sur, y la protección de su biodiversidad.

El alcalde caldense afirmó que «estamos encantados de recibir un año más a Amicos, esta vez con este proyecto apoyado en las tres patas de la sensibilización, la limpieza de ríos y la propia exposición itinerante ante la que estamos».

Los agentes medioambientales condujeron varias actividades lúdicas con los alumnos, que giraron en torno al conocimiento de la biodiversidad autóctona de los ríos gallegos, el ciclo del agua y su situación. AmiRíos es un proyecto promovido por la Asociación Amicos y financiado por Augas de Galicia. La iniciativa nace para promover la participación activa de toda la sociedad en la conservación y mejora de los ríos y entre las distintas acciones llevadas a cabo al amparo del proyecto está la instalación de distintos puntos de información en forma de muestra itinerante.