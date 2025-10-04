Os nomes propios do mar, hoxe na Xornada de Onomástica Galega
O encontro que celebra RAG, aberto ao público, celebrarase no Museo
REDACCIÓN
Os nomes propios do mar serán hxe os grandes protagonistas no Museo de Pontevedra. A Real Academia Galega dedica a X Xornada de Onomástica Galega aos nomes que designan praias, cons, abras, bateas ou limpos e reunirá no Edificio Cstelao a especialistas no seu estudo e a xente do mar, «creadora de transmisora deste gran bben cultural inmaterial no que Galicia é especialmente rica», lembra.
A xornada será inaugurada ás 10 horas pola secretaria da RAG, Ana Boullón; a académica correspondente Luz Méndez, coorganizadora xunto a Boullón da xornada; e mais M.ª Ángeles Tilve, directora do Museo de Pontevedra; e Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, en representación das dúas institucións que apoian esta actividade desde a primeira edición, celebrada no ano 2016.
Helena Domínguez, invesitadora que recolleu a talasonima da ría de Arousa, o mariñeiro José Benito Rodríguez Álvarez, Tito o Chirro, Xosé Lois Vilar Pedreira, do Instituto de Estudos Miñoráns, Lucía López Lires, axente do Servizo de Garacostas, o docente Xosé manuel Dopazo e a profesora da USC María de los Ángeles Piñeiro Antelo son os ponentes convocados a un encontro ao que porá o ramo o escritor e músico Xurxo Souto cun percorrido polos nomes da costa da cidade da Coruña.
- Ser marino, la seducción de una vocación muy viva
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Una manzana olvidada en Monte Porreiro: «Somos la calle de la basura, los gamberros...»
- Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza
- El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas
- «El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»