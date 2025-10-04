La natación nacional premia a la ciudad

La ciudad de Pontevedra, representada por su alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, recibió ayer en Madrid el diploma de honor que la Real Federación Española de Natación ha considerado otorgarle por «ser una entidad que contribuyó intensa y acreditadamente a la labor de difusión de las actividades acuáticas».

Fernández Lores destacó que el premio no es fruto de la casualidad, sino que es una apuesta decidida del gobierno local por mantener las instalaciones y promover la actividad deportivas. Además de la distinción al municipio, Daniela Suárez, deportista pontevedresa de natación artística, miembro del club de natación Galaico y de la selección española, también fue reconocida.

Más allá de los agradecimientos pertinentes, el edil quiso aprovechar su estancia en la capital para mantener una reunión en la sede central del Consejo Superior de Deportes con su Gabinete de Presidencia para trasladar de manera personal la petición del Concello de impedir la participación de deportistas bajo la bandera israelí.

En dicho encuentro entre ambos mandatarios, previo a la entrega del diploma honorífico, Lores transmitió de manera personal su petición, apoyándose en el veto internacional que mantienen Rusia y Bielorrusia desde el inicio del conflicto armado en Ucrania en 2022.

Esa iniciativa responde a un acuerdo plenario mayoritario del Concello para evitar que se haga «propaganda de un estado que está cometiendo genocidios en la franja de Gaza». Con esta postura, el alcalde busca hacer toda la presión posible ante una situación que calificó de «absolutamente lamentable y condenable».

Citas futuras en la ciudad

La designación de Pontevedra como sede para la Gran Final de las Series del Mundial de Triatlón del próximo año 2026 y la Copa de Mundo de Natación Artística en 2028 son algunas de las cuestiones que fueron relevantes a la hora de trasladar al máximo organismo deportivo del España su disconformidad con que los deportistas puedan competir como representantes del estado de Israel y bajo la bandera de ese país. Podrían hacerlo como «neutrales», como ocurre con los rusos.

Asimismo, desde al Concello buscan colaboración y cooperación para que el Consejo Superior de Deportes ofrezca cobertura institucional y jurídica para que cualquier medida que se adopte sea en cumplimiento de la resolución plenaria y no repercuta solo sobre la ciudad anfitriona.