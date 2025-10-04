Marín destina 6,5 millones europeos a San Pedro, A Cañota o la Finca de Briz

El Concello optaba a fondos Feder europeos para su ambicioso proyecto de Marín 360, un conjunto de proyectos para revitalizar diversos barrios y calles. El Gobierno central confirmó ayer la concesión provisional de 6.547.728 euros para estas iniciativas. Con la resolución del Ministerio de Hacienda ya en la mano, la alcaldesa María Ramallo dejaba claro que «es un día importantísimo para nuestra villa. El Marín del futuro se construirá con los más de 6,5 millones de euros que nos acaban de conceder para sacar adelante nuestro plan de actuación integral Marín 360, que servirá para revitalizar y mejorar nuestros barrios».

Ramallo calificaba la concesión como «crucial, una inversión esencial que se consiguió gracias a la buena gestión, a tener un proyecto claro y definido y una visión clara del Marín que queremos».

Son, básicamente, cuatro los proyectos incluidos en este plan. El primero consiste en la creación de un corredor verde entre la Banda do Río y el Casco vello, la regeneración de las calles Lameira y Exército e Mariña, la reforma de la cubierta y de las instalaciones del Mercado y la mejora de la accesibilidad a la Finca de Briz, «salvando por fi n uno de los grandes problemas que tenemos en este sentido en el centro».

Otra de las iniciativas se desarrollará en la Barriada da Virxe do Carme para crear «una zona de transición verde entre el barrio y la senda del río, que cambiará radicalmente con las obras que actualmente está ejecutando Augas de Galicia y actuaremos en todos los viales que rodean la barriada (Francisco Landín, Souto, Busto de Abaixo y Calzada). Todo sumado a la actual obra de mejora integral del Pabellón do Sequelo, que imprimirá una mejora total a esta zona», explica la alcaldesa.

El tercero proyecto se centra en la barriada de San Pedro, «donde planteamos una urbanización de toda la barriada, mejorando pavimentos, aceras, mobiliario y zonas verdes, así como una actuación en el estadio, que englobe la renovación de la cubierta, la mejora del cierre y la optimización de la eficiencia energética. También se planteará mejorar la conexión con el barrio de O Sequelo a través de Jaime Janer»

Por su parte, en el barrio de A Cañota, «uno de nuestros barrios pesqueros y históricos por excelencia, donde mejoraremos la placita central, modernizaremos el local municipal y se humanizarán las calles Cañota y Carballiño para conectar mejor el barrio con Concepción Arenal».

La alcaldesa subraya que «tenemos, pues, los objetivos claros de lo que queremos para nuestros barrios: que sean más verdes, más atractivos, mejor conectados y con todos los servicios. Queda ahora un arduo trabajo: encargar proyectos, encajar los presupuestos e iniciar las licitaciones. Hay que tener en cuenta que hablamos de un trabajo a largo plazo, con la vista puesta en 2030, pero tenemos prioridades, ilusión y ganas para arrancar el trabajo sin demora».

Añade que «los resultados de los antiguos fondos Feder nos sirven de aval. Tenemos experiencia gestionando planes transformadores y consiguiendo los resultados esperados. Europa sabe el trabajo que hicimos y los premian de nuevo».