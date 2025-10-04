La Marcha contra el Cáncer llega mañana a la Plaza de España

Más de medio centenar de profesionales del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, acompañados por sus familiares, participan mañana domingo en la VII carrera solidaria ‘Pontevedra en marcha contra el cáncer’, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra.

La marcha, de carácter no competitivo y abierta a toda la ciudadanía, recorre 5,5 kilómetros por el centro de la ciudad en una jornada de convivencia, concienciación y solidaridad. La recaudación obtenida se destinará a impulsar la investigación en cáncer dentro del Reto 2030 de la AECC, cuyo objetivo es alcanzar el 70% de supervivencia en la enfermedad para esa fecha.

La carrera sale a las 10.30 horas de la Plaza de España,. Se trata de una actividad abierta a toda la familia, en la que también se permite la participación de mascotas, promoviendo así una jornada para todas las edades y públicos. El recorrido, circular, transcurrirá por el centro urbano de la ciudad. El evento concluirá con una clase de zumba impartida por Bruno Hermida, que pondrá ritmo y energía al final de la jornada. Además, se realizarán reconocimientos especiales al participante de menor edad, al de mayor edad y al grupo más numeroso, premiando así la diversidad y el compromiso de quienes hacen posible esta iniciativa solidaria.