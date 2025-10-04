«Hallar la partitura en la que el maestro Rodrigo musica a Camba fue un éxito»

—¿Cómo es que un profesional del Derecho se interesa por la obra de un periodista, escritor y humorista como Julio Camba?

Estudié también Ciencias Políticas, e hice la tesis doctoral en la sección de Historia del Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED. En la tesis abordé una faceta política de Julio Camba en su juventud, el anarquismo.

—¿Sabía de la existencia de este poema de Julio Camba?

Conforme fui profundizando en su figura me fui enterando. Da la casualidad de que el poema «Recordos» es de su etapa preanarquista, de hecho está escrito en gallego. En esa etapa Camba tenía ciertas simpatías con el regionalismo gallego, que después aborreció. Este poema está escrito en junio de 1901, y lo escribió en Buenos Aires, a donde llegó posiblemente entre abril y mayo. Es un poema que le valió para que Carré Aldao lo introdujese en el libro de La literatura gallega en el siglo XIX como una de las promesas de la poesía gallega. No fui capaz de encontrarlo en la prensa argentina, pero si fue reproducido después en periódicos gallegos, tanto de aquí como de la emigración, pero desconozco la primera publicación, que debió de ser en 1901.

—¿Cuál fue la primera noticia que tuvo de esta composición?

La primera noticia es del periódico compostelano La Gaceta de Galicia, que aparece el 20 de septiembre de 1903. «Recordos» tuvo mucha difusión, como prueba esa inclusión de Carré Aldao en esa obra que cité.

—¿De qué habla Camba en «Recordos»?

Es un poema nostálgico, y yo veo ahí un cierto arrepentimiento ante la aventura de marcharse de polizón a Argentina.

—¿Cómo supo que el poema había sido musicado por el maestro Rodrigo A. de Santiago?

Me enteré mirando la prensa de que en julio de 1962 (el año en el que murió Julio Camba) aparece este poema musicado en el tercer Festival de la Canción Gallega. Cinco meses después de morir Camba distintos compositores participantes en ese festival ponían música a poemas en gallego.

Sí, bajo la dirección de Antonio Fernández-Cid, crítico musical de ABC y miembro de la Real Academia Española de San Fernando; y en ese festival también participaba Filgueira Valverde, que es el que hace la selección. La composición que hace Rodrigo Alfredo de Santiago se la dedica a Fernández-Cid.

—¿Cómo localizó la composición?

Toda la obra de Rodrigo A. de Santiago, que era de origen vasco, está depositada en el Archivo de la Música Vasca ERESBIL. Él fue 20 años director de la Banda de Música de A Coruña, de 1947 a 1967, año en el que saca por oposición la de Madrid. Cuando se retira vuelve a A Coruña, donde de hecho fallece y donde había realizado la mayor parte de su obra. Fue un hombre que se preocupó mucho por la música gallega y por la música vasca. En el ERESBIL hay gran cantidad de obras inéditas de él, y de ahí fue donde saque la partitura. Lo que hice fue seguir a Rodrigo de Santiago y me di cuenta de que depositó todo su trabajo en este archivo, al que pregunté por la composición de «Recordos», que de hecho se conserva a mano. Se debió interpretar en Pontevedra para piano y soprano, y continúa desde ese momento inédita.

—¿Se esperaba el hallazgo?

Fue una enorme sorpresa sí y no, localizar la partitura en la que el maestro Rodrigo musica a Camba fue un éxito, pero en ese mismo festival se musicaron otros poemas, por ejemplo de Cuña Novás, Luis Amado Carballo, Ramón Cabanillas (que de hecho fue la obra premiada, también del maestro Rodrigo, para soprano y piano), Rosalía de Castro... Lo que hicieron fue musicar muchas obras de autores gallegos, a mayores de programar conferencias, por ejemplo de Filgueira Valverde o de Álvaro Cunqueiro.