«Es ilegal descatalogar una zona protegida en Sinás», según el PSOE de Poio

«La modificación del Plan de Urbanismo para descatalogar una zona protegida y edificar dos chalés en Sinás es ilegal y contraviene una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia». Así lo asegura el portavoz del PSOE, Gregorio Agís, ante los trámites al respecto iniciados por el Concello, Los socialistas señalan que «la propuesta se aprobó sin contar con el informe técnico ni ambiental y no se acredita tampoco el interés público que justifique la medida, requisitos obligatorios para acometer una modificación puntual».

También indica que «el informe jurídico emitido es frontalmente desfavorable, lo que evidencia la falta de base legal de esta iniciativa que permitirá construir dos chalés en una zona protegida. La propuesta contraviene frontalmente una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza Galicia que ya se pronunció sobre este bien y obliga al Concello a defender el interés público y mantener la protección ambiental»

Esa sentencia dice que «estamos ante un elemento de importante valor ecológico, paisajístico y ambiental ubicado en Punta Sinás, lugar en donde convergen los playas y que se divisa desde prácticamente toda la zona costera, lo que indudablemente aconseja su inclusión en el Catálogo como protección ambiental. Y el impacto medioambiental y paisajístico que provocaría la construcción de las dos viviendas unifamiliares no debe ser tolerado por la Administración».