La huelga de los médicos por un estatuto propio «paraliza» la actividad en el CHOP

«Podemos asegurar que la actividad hospitalaria está paralizada». Así resumían a media mañana de ayer los sindicatos médicos Omega y Simega el seguimiento de la huelga convocada para reclamar un estatuto propio. Cifraban en un 75% el porcentaje de facultativos que se sumó al paro en los hospitales Provincial y Montecelo, mientras que el Sergas lo reducía al 34%. Al margen de la habitual «guerra de cifras», lo cierto es que la movilización afectó de forma notable a la actividad en el CHOP, y en menor medida a la Atención Primaria, en especial por la mañana, tramo con más movimiento.

Los médicos protagonizaron concentraciones a las puertas de los centros, donde se leyó un comunicado para exigir un estatuto propio «que reconozca la especificidad, complejidad y responsabilidad de nuestra profesión». Abogan por «un marco legal y laboral que dignifique nuestra trabajo, proteja nuestra salud física y mental y garantice la calidad asistencial que merece toda la población». Se quejan de que «ni el Ministerio de Sanidad ni el Sergas están escuchando nuestras demandas».

Enrique Marras, portavoz de los convocantes, quiso subrayar que «esta huelga no es contra los pacientes, sino por ellos, porque sin condiciones laborales justas no puede haber una atención médica de calidad. Sin respeto por los que cuidan, no hay sistema de salud que lo sostenga».

Según los datos de los dos sindicatos convocantes, el 75% de los médicos del CHOP secundó por la mañana la huelga, que elevan al 90% en el Hospital do Salnés. En cambio, el Sergas rebaja la cifra al 34% en Pontevedra y a 29% en Vilagarcía. No obstante, la Xunta incluye en sus cálculos a los médicos en servicios mínimos, del 100% en Urgencias y guardias médicas, sala de partos, quirófanos urgentes, laboratorios de urgencias, reanimación y otros servicios.

De este modo, según los datos oficiales del Sergas, en el Hospital Provincial y en Montecelo trabajan 561 facultativos, pero 136 de ellos estaban asignados a esos servicios mínimos, mientras que otros 60 presentaron justificantes para ausentarse del trabajo en la jornada de ayer. Añade que secundaron la huelga en Pontevedra 192 médicos, el 34% de la plantilla total, pero en realidad es el 53% de los 365 profesionales que tenían la posibilidad de parar.

En Atención Primaria en el área sanitaria, de 211 médicos, ocho tenían justificación, 80 estaban en servicios mínimos y 16 fueron a la huelga durante la mañana.