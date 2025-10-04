Evacuado en helicóptero tras caer de un tejado en Cercedo-Cotobade
Una persona fue evacuada al Hospital Clínico Universitario de Santiago en helicóptero medicalizado del 112 tras caer de un tejado de su vivienda en Cercedo-Cotobade Fue a las 18.10 horas , en el lugar ede O Campo, en Valongo. Se informó a la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.
