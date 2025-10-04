Diecisiete finalistas optan a los premios Mulleres no Foco 2025

Una gala que se celebrará el próximo día 17 en la sede de Afundación servirá de marco para la entrega de los Premios Mulleres no Foco, un acto que será conducido por Lucía Veiga y que contará con la actuación musical de Guadi Galego, acompañada por Margarida Mariño.

Beatriz Legerén, Inés Colmero, Irene Basanta, Uxía Caride, Andrea Vázquez, Silvia Fuentes, Mabel Rivera, Lucía Estévez, Lucía Veiga, Diana Gonçalvez, Alicia Frances, María Roja, Carmen Méndez, Anxos Fazáns, Ángeles Huerta, Sabela Iglesias y Mayka Braña son las diecisiete finalistas que optan en esta edición a alguno de los tres galardones, dotados con 5.000 euros.

Al hacer pública la relación de aspirantes, el presidente de la Diputación hizo hincapié en que con estas iniciativas «queremos poner en valor que hay mucho talento femenino y muchas mujeres que brillan en el ámbito audiovisual, así como mostrar, una vez más, que este es un gobierno comprometido con la igualdad».

Las tres premiadas se sumarán este octubre a otras profesionales ya reconocidas en este certamen como Lidia Fraga, Nati Juncal, Jaione Camborda, Mariana Carballal, María Vázquez, Beli Martínez, Chelo Loureiro, Paula Cons, Lucía Catoira, Margarita Ledo, Noemí Chantada y Sonia Méndez.

Durante su comparecencia de ayer el presidente provincial también anunció inversiones por valor de unos 900.000 euros para mejorar la seguridad vial en cinco carreteras provinciales que cruzan Campo Lameiro, Ponte Caldelas y Pontevedra.

La Xunta Provincial de Goberno aprobó el expediente para la contratación de las obras de mejora de la seguridad vial en cuatro carreteras provinciales que cruzan Campo Lameiro, con una inversión de unos 605.000 euros, el montante más elevado de este nuevo programa de inversiones. Luis López, detalló que se trata de la EP-8301 O Couso-Armonda, la EP-8302 O Couso-Agueiros, la EP-8303 Igrexa de Fragas y la EP-8304 Moimente-Armonda, donde se adecuarán los márgenes, se reabrirán cunetas y se perfilarán bordillos. Asimismo, se mejorará el drenaje y se instalarán colectores subterráneos para las tuberías de agua, y se realizarán obras de saneamiento.

Otras mejoras pasan por instalar reductores de velocidad físicos y nuevas barreras de seguridad, y sustituir el pavimento y la señalización horizontal y vertical.

La Diputación también aprobó las bases de las subvenciones dirigidas a la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo -fluvial de la provincia, dotadas con 90.000 euros

El órgano provincial de gobierno también dio luz verde al proyecto de ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera provincial EP-0004 Marcón-Pintos-A Reigosa, con una previsión de inversión aproximada de 275.000 euros.

Será objeto de mejoras en un tramo de aproximadamente un kilómetro, donde se realizarán obras para mejorar la calzada, el pavimento y sustituir la señalización horizontal y vertical.

La Diputación también aprobó las bases de ayudas dirigidas a la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo -fluvial de la provincia, dotadas con 90.000 euros. Se destinan a trabajos de rehabilitación de embarcaciones tradicionales, para aparejos de pesca y elementos vinculados con esta cultura y para construcciones e instalaciones en tierra.