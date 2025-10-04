Denuncian en Pontevedra de nuevo carreras ilegales en O Campiño con cientos de personas

Apenas cuatro meses después de la última operación de vigilancia y sanciones por parte de la Guardia Civil, a principios de junio, las carreras legales han regresado al polígono de O Campiño. O quizás nunca desaparecieron del todo. Así lo denuncian al menos vecinos de la zona, que este fin de semana han divulgado vídeos grabados en la madrugada de este sábado, según aseguran, en los que se observan varios coches circulando a toda velocidad por las zonas asfaltadas, con trompos, adelantamientos y otras maniobras. Todo ello, además, en medio de cientos de personas que asisten como espectadores. En algunos casos los vehículos pasan a pocos centímetros de los asistentes.

A principios de junio se dio a conocer la operación policial «Platillo» en este polígono y el colindante de A Reigosa, en Ponte Caldelas, y se anunciaron futuros operativos de control sobre estas carreras ilegales y exhibiciones de conductores los fines de semana.

En aquella ocasión se movilizó un número importante de agentes durante varios fines de semana y se utilizaron medios técnicos diversos, entre ellos un dron de la Guardia Civil, para documentar todos los delitos e infracciones administrativas al volante. Fruto de este intenso trabajo fueron las 96 denuncias presentadas por conducción temeraria, realizar carreras, conducción bajo los efectos de las drogas o el alcohol o exceso de velocidad. Algunas de ellas constituirán, además, delito contra la seguridad vial.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada anunció entonces que aquella operación no era «un hecho aislado», sino que tendría continuidad», si bien los vecinos se quejan ahora de que las carreras han regresado.

Además, la Guardia Civil comprobó, como también dicen los afectados, que ocasionalmente, las carreras ilegales que se realizaban dentro de O Campiño-A Reigosa se prolongaban por las carreteras próximas, especialmente por la EP-0004», que conecta Marcón con el polígono.