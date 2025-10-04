La Cova dos Libros Fantásticos retoma en el Pazo sus actividades

A Cova dos Libros, un espacio destinado a los niños y familias que reúne más de 4.000 títulos de literatura infantil y juvenil, retoma hoy su actividad en la Sala de Obradoiros del Pazo da Cultura. Abrirá hasta finales de diciembre los martes de 17 a 20 horas y los sábados de 11 a 13. La entrada es libre pero es necesario asociarse para llevar ejemplares para casa.