La Cova dos Libros Fantásticos retoma en el Pazo sus actividades
A Cova dos Libros, un espacio destinado a los niños y familias que reúne más de 4.000 títulos de literatura infantil y juvenil, retoma hoy su actividad en la Sala de Obradoiros del Pazo da Cultura. Abrirá hasta finales de diciembre los martes de 17 a 20 horas y los sábados de 11 a 13. La entrada es libre pero es necesario asociarse para llevar ejemplares para casa.
