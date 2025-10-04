Concello y Sergas se reúnen con los farmacéuticos de Poio

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el gerente del área Sanitaria Pontevedra-Salnés, José Flores, y una representación de los farmacéuticos del municipio para «avanzar en la coordinación entre administración local, servicios sanitarios y farmacias, con el fin de mejorar la atención al vecindario». Moldes destacó que esta colaboración es «fundamental para ofrecer una sanidad de proximidad y de calidad», agradeciendo «la disposición que siempre muestra el gerente sanitario para acercarse a Poio y conocer de primera mano la realidad local».