Concello y Sergas se reúnen con los farmacéuticos de Poio
REDACCIÓN
Poio
El alcalde de Poio, Ángel Moldes, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el gerente del área Sanitaria Pontevedra-Salnés, José Flores, y una representación de los farmacéuticos del municipio para «avanzar en la coordinación entre administración local, servicios sanitarios y farmacias, con el fin de mejorar la atención al vecindario». Moldes destacó que esta colaboración es «fundamental para ofrecer una sanidad de proximidad y de calidad», agradeciendo «la disposición que siempre muestra el gerente sanitario para acercarse a Poio y conocer de primera mano la realidad local».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ser marino, la seducción de una vocación muy viva
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Una manzana olvidada en Monte Porreiro: «Somos la calle de la basura, los gamberros...»
- Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza
- El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas
- «El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»