El Concello estudia modificar las bases de los galardones «Cidade de Pontevedra»
Se solicita una «redacción más clara» y acorde con la normativa lingüística
J. Antepazo
El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, explicó que las bases de los premios «Cidade de Pontevedra» se encuentran desfasadas, ya que fueron aprobadas en el año 2000, por lo que solicita «una actualización importante en varios niveles».
Según indicó, la redacción de las bases no es clara y da lugar a confusiones. Por ello, se presenta una propuesta de actualización en la que se demanda una mejora en el escrito de manera que queden claros los criterios, de manera que se permita galardonar la trayectoria vital y no solamente los méritos del año anterior. Además, reclaman que se aproveche para actualizar la redacción de acuerdo con la normativa lingüística vigente.
No obstante, el concejal señala que «es más importante llegar a un acuerdo unánime que modificar las bases este año, pero si puede ser, muchísimo mejor».
