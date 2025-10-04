Carmen Avendaño: «Hay que seguir luchando» contra la droga

«La droga va bajando poco a poco, vamos mejorando y personalmente no creía que fuéramos a conseguir tanto… Pero hay que seguir luchando». Fue la esencia del mensaje que transmitió esta mañana Carmen Avendaño, fundadora de la Fundación Érguete, tras 50 años de lucha contra el tráfico.

Arropada por numerosas asociaciones vecinales e instituciones (representadas por una larga nómina de cargos públicos, entre ellos el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el director xeral de Familia, Jacobo Rey, el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, o los concejales María Xosé Abilleira, Xaquín Moreda e Iván Puentes) la veterana activista recibió este sábado el homenaje de la Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave).

El Centro Social de Salcedo (Casa Verde) fue escenario del encuentro, en el que Carmen Avendaño recordó años «muy duros» de lucha contra el narcotráfico y que llegar a la situación actual «costó mucho». Especialmente, se refirió a la gran «cantidad de chavales que murieron por el VIH» y no ahorró críticas a los traficantes que se lucraron con la droga.

Con todo, no pudo evitar la sonrisa al recordar que «les llamábamos de todo, de todo menos cosas bonitas. Les decíamos cabrones, hijos de… De todo lo que había… Peleábamos mucho para nuestros hijos».

¿Valieron la pena estos años de lucha? Carmen Avendaño no lo duda: «Mucho, muchísimo», aseveró antes de reconocer su emoción ante gran cantidad de jóvenes que perdieron la vida. Otro aporte por el que se reconoce orgullosa tras años de lucha es por la desestigmatización de las familias, la lucha porque «no se avergonzaran» sino que «salieran», porque «muchas madres murieron también de tristeza, de pena».

La homenajeada con algunas de las autoridades que asistieron al acto. / Gustavo Santos

«Afortunadamente, creo que ahora está bastante más tranquilo, pero aún así no está tranquilo del todo… Y los chavales tienen más conciencia, también», manifestó antes de reiterar el mensaje de que «hay que seguir luchando» y animar al esfuerzo conjunto para erradicar el tráfico de drogas.

Arropada por su marido, con el que acaba de celebrar los 60 años de matrimonio, y por su hijo, Rubén Cagiao Avendaño, actual presidente de la Fundación Érguete, Carmen Avendaño recibió la ovación de los asistentes.

La icónica imagen de esta pionera abriendo en 2008 las puertas de Pazo Baión en el acto simbólico de toma de posesión de la que fuera mansión de Laureano Oubiña por parte de las asociaciones contra el narcotráfico presidió el encuentro. En el mismo también tomaron parte representantes de asociaciones de distintas comunidades.

Éstos hicieron hincapié en el carácter luchador de la homenajeada, «un referente indiscutible en la lucha contra la ladra de la droga, que marcó la vida de miles de familias gallegas». La homenajeada representa, señalan, «la voz de las madres y los vecinos que, con coraje y dignidad, hicieron frente al dolor y a la injusticia, convirtiéndose en un símbolo de la esperanza y de la justicia social». Su legado, añaden, «es un camino abierto a las nuevas generaciones, un recordatorio de que la unión, la tenacidad y la solidaridad pueden cambiar la historia».

El grupo Boa Vila puso música al homenaje. / Gustavo Santos

Precisamente esta herencia fue la que reivindico el delegado del Gobierno en Galicia. Señaló a la homenajeada como «la impulsora de una Galicia que avanza, mejora y progresa, de un pueblo que mira al futuro sin dejar a nadie atrás, y prueba de eso es que, para todos nosotros, hoy es un ejemplo de lucha, dignidad y esperanza. De esta mujer, precisó, «este Gobierno recoge orgulloso el testigo de seguir mejorando».

Por su parte, el presidente de la Fundación Érguete agradeció el homenaje y recordó que su madre «lleva más de 50 años luchando en el ámbito social». También se felicitó porque el trabajo de Avendaño lo continúa un equipo importante «que sigue la senda de esas madres que empezaron a luchar contra las drogodependencias».

Asimismo, mandó un mensaje de optimismo a las familias afectadas: «A diferencia de otras épocas, se tienen más recursos», de modo que en la actualidad un joven con problemas tiene más opciones «para poder curarse, para poder rehabilitarse y entrar otra vez en la sociedad normalizada».

«Aunque resulte increíble», añadió, este escenario se debe a personas «como Carmen Avendaño, que realmente hizo cambiar a la sociedad» para que ésta percibiese a las personas dependientes «no como delincuentes, sino como enfermos, que es lo que realmente son».