El campus elige sus quintos Premios Crea

La investigación y la producción artística se combinan en los dos proyectos galardonados en la quinta edición de los Premios Crea, dirigidos a reconocer estudios, publicaciones y obras creativas adscritas a las líneas de investigación del proyecto de especialización del campus pontevedrés. Promovidos por el Campus Crea con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, se trata de unos premios con dos categorías. En la dirigida a las iniciativas del personal docente e investigador, el jurado decidió premiar ‘Retrato de familia’, un proyecto en el que la artista y profesora de la Facultade de Belas Artes Mar Caldas reflexiona sobre su historia familiar para denunciar la violencia ejercida por la dictadura franquista. Por otra parte, el galardón de la modalidad destinada a las propuestas del alumnado fue para ‘Letting the Painting Fall / Deixar a Pintura Caer’, un proyecto expositivo en el que el estudiante de doctorado de Belas Artes Carlos Fer reflexiona sobre los modos de presentación de una pintura, convirtiendo la gravedad en una técnica pictórica.

Estos premios cuentan con una dotación económica de 1.500 y 750 euros, respectivamente, y serán entregados el 14 de noviembre en la Escola de Enxeñaría Forestal en el marco de las Xornadas de Investigación del Campus Crea.

En enero de este año, el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) centraba en la obra de Mar Caldas la exposición que cada año dedica la artistas gallegos de media carrera y para la que la docente del Departamento de Pintura realizaba el proyecto expositivo premiado en estos galardones. No obstante, reconoce, ‘Retrato de familia’ es el resultado «de muchos años de trabajo», en los que se combinan «la investigación y el hacer artístico», en un proyecto «que tomó muchísimas formas», más allá de esta exposición. De hecho, su punto de partida es el film 12 de mayo de 1937, fecha en la que fue fusilado su abuelo materno, José Caldas, dirigente sindicalista de la UGT y edil socialista en Vigo.

Investigador predoctoral del grupo dx5 (digital & graphic art research), Carlos Fer recibió «con mucha ilusión y mucha alegría» el reconocimiento que el jurado de estos Premios Crea otorgaba a un proyecto expositivo que en el mes de febrero presentaba en la Sint-Lukas Gallery de Bruselas y que es su vez constituye «una parte muy importante de mi tesis de doctorado». Su investigación, explica, se centra «en el pliegue en la pintura contemporánea», en ahondar en esos procesos que hacen «que el soporte pictórico coja cuerpo», rompiendo con la bidimensionalidad En el marco de una estancia financiada con las ayudas de apoyo a la etapa predoctoral de la Xunta, Fer buscó ahondar en la idea de la «gravedad como técnica pictórica» y su investigación dio como resultado una serie de obras en las que, en lugar de colgar un cuadro en la pared, de la forma tradicional», convierte los «dispositivos de exposición», como clavos o marcos, en elementos que hacen patente esa «huella de la gravedad» y que «en vez de ocultarse, se muestran de una manera extravagante», señala.

Taller de hinchables con plástico usado

Estos premios llegan en la jornada de clausura del congreso internacional del Campus Crea, que ayer contó con la presencia de la creadora y gestora cultural Mónica Gutiérrez Herrero, integrante de Basurama, que ahondó en la trayectoria de este colectivo cultural, fundado en 2001 en Madrid y que centra su actividad «en la investigación, creación y producción cultural y medioambiental, con especial atención a los procesos productivos y a los residuos generados», que emplean como «herramienta de reflexión y creación, cuestionando nuestra forma de consumir y reemplear recursos». El congreso se cerró con una actividad para acercarse de una manera práctica a las intervenciones artísticas de Basurama, un taller de construcción de hinchables con plástico usado celebrado en Belas Artes. Esta facultad acogió también el acto de clausura en el que se entregaron los premios a las mejores comunicaciones en los diferentes apartados del congreso.